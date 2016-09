Benefiet in Aalter: "Ook veel kinderen hebben reuma"

Door: redactie

11/09/16 - 19u38 Bron: vtmnieuws.be

video In Aalter is dit weekend een benefiet gehouden om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderreuma. Het is namelijk een misvatting dat alleen oudere mensen reuma kunnen hebben. Maar liefst 1 op de 1.000 kinderen jonger dan 16 jaar lijdt aan de ziekte.