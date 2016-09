Paard slaat op hol en verwondt verscheidene mensen

Door: redactie

11/09/16 - 18u59 Bron: Belga

Tijdens een feest in Moeskroen in de provincie Henegouwen zijn vanmiddag verscheidene mensen gewond geraakt nadat een paard op hol sloeg en in een menigte terechtkwam. De hulpdiensten moesten massaal ter plaats komen om de gewonden naar ziekenhuizen te voeren.