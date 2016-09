Gentse arts (43) overlijdt na val in Italiaanse bergen

Door: Birger Vandael

Op 6 september raakte de 43-jarige Belg Steven Dewaele vermist in het Val di Cogne, een bergdal in het noorden van Italië. Hij nam er deel aan de 'Alpine Endurance Trail Valle d'Aosta', een duurloop die voor het eerst georganiseerd werd.



Zijn vrouw trok aan de alarmbel toen ze al even niets meer had gehoord van haar echtgenoot. Er werd een helikopter ingezet om de man terug te vinden, maar dat was niet gemakkelijk want het gebied staat bekend omwille van haar vele spleten.



Met behulp van telefoonsignalen werd Dewaele afgelopen vrijdag teruggevonden. De Gentse arts werkte voor het Ziekenhuis Oost-Limburg uit Genk, waar ze zijn overlijden betreuren.