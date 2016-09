Bart De Wever in Plopsaland: "Wij zijn de onbetwiste volkspartij van Vlaanderen"

redactie

11/09/16 - 16u49 Bron: Belga

Peter De Roover, Bart De Wever, Liesbeth Homans en Ben Weyts amuseren zich op de N-VA-familiedag © belga.

N-VA had vandaag in Plopsaland verzamelen geblazen voor de familiedag. Er kwamen een 13.000 partijleden en familie opdagen, wat voorzitter Bart De Wever deed besluiten: "Wij zijn de onbetwiste volkspartij van Vlaanderen." Hij excuseerde zich bij de partijleden die geweigerd moesten worden omdat de capaciteit van het park bereikt was.

Lees hier de integrale toespraak van Bart De Wever Download Word-document (.docx) (16,6 kB)

Volgens De Wever ging het om de grootste partijbijeenkomst uit de geschiedenis van N-VA. Een dag nadat de partij de violen gestemd had over het veiligheidsbeleid en het voorstel om ook in ons land de noodtoestand wettelijk te verankeren, leek het erop dat de partij politieke boodschappen wilde vermijden - ook andere partijen zijn overigens karig met zware politieke eisen op hun familiedag, nvdr.



"Ik zie jonge en minder jonge mensen; kinderen, ouders en grootouders. Ik zie mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Ik zie scholieren, studenten, werknemers, ondernemers, zelfstandigen en gepensioneerden. Ik zie slanke mensen, minder slanke en volslanke mensen. Ik zie Vlamingen met een lange stamboom bij outer en heerd en ik zie Vlamingen met roots in het buitenland. Kortom, ik zie de doorsnee van de N-VA hier vandaag samen, de doorsnee van Vlaanderen" zei De Wever.



Hij legde de nadruk op de verbondenheid, "gebonden door verwantschap, door vriendschap, door de zorg die we voor elkaar dragen, door de waarden die we met elkaar delen. Dat brengt ons samen in de N-VA, dat bepaalt wie wij zijn als gemeenschap, als Vlamingen. hier zijn wij thuis. Dit is ons lapje grond aan de Noordzee. Waar we voor elkaar verantwoordelijkheid opnemen en zorg dragen".