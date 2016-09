"Plan N-VA is blaam voor Jambon"

Door: redactie

11/09/16 - 15u37 Bron: vtmnieuws.be

video

Het plan van de N-VA om de noodtoestand te kunnen uitroepen, kan op geen bijval rekenen van sp.a. "Het is een blaam voor Jan Jambon. De nota zegt dat hij het niet onder controle heeft, dat hij niet goed werkt", aldus sp.a-voorzitter John Crombez in de studio van VTM NIEUWS. Crombez verdenkt N-VA ook van een afleidingsmanoeuvre. "Ze krijgen het niet op orde. Het voorstel om harder op te treden ligt al tien maanden op tafel maar er nog altijd geen akkoord. Meerderheid en oppositie zijn akkoord dat er bekeken moet worden wat kan in uitzonderlijke situaties, maar binnen de wet. De nota over de noodtoestand is een afleiding van N-VA. Zij zijn bevoegd voor veiligheid, maar krijgen het niet geregeld." Maar Crombez zei onlangs zelf nog dat de socialisten te lang te soft zijn geweest op vlak van veiligheid. "Je moet strenger zijn, maar er kan al zo veel. Wij denken aan het beter opvolgen van teruggekeerde Syri√ęstrijders. Er moet ook een databank komen om iedereen op te volgen en niet zoals bij Abdeslam gebeurde. Het kan allemaal al, maar er gebeurt gewoon niets", sneert hij naar de regering.