Tienduizend mensen wonen conferentie van Dalai Lama op Heizel bij

Door: redactie

11/09/16 - 17u07 Bron: Belga

Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans was van de partij. © belga.

bezoek Dalai Lama Zowat 10.000 mensen zijn vanmiddag afgezakt naar Paleis 12 op de Brusselse Heizel voor de conferentie "Individuele inzet en globale verantwoordelijkheid" van de Dalai Lama. Het evenement is daarmee volzet, maar kan ook nog gevolgd worden via live streaming op de website van de Dalai Lama of via www.dalailama2016.be.