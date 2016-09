N-VA viert 15 jaar met ledendag in Plopsaland

Door: redactie

11/09/16

video De partij N-VA viert vandaag haar vijftiende verjaardag, met een gezinsdag in het themapark Plopsaland. N-VA wil er de gezinspartij bij uitstek mee zijn: 13.000 leden vieren mee.

Leden kregen een goedkoop Plopsaticket van de partij cadeau maar moesten er wel wat voor over hebben: ellenlange files richting het pretpark. Maar het mag de pret van de vijftiende verjaardag niet bederven, zeker niet voor de militanten van het eerste uur, die erbij waren toen de grootste partij nog de allerkleinste was.



Plopsaland is in trek bij de politieke partijen. N-VA is dit jaar na CD&V en sp.a al de derde partij die hier een gezinsdag organiseert. Maar bij N-VA willen ze uitpakken met de meeste bezoekers. Zo wil N-VA tonen dat zij de gezinspartij bij uitstek zijn. De warme kant moet hier vandaag getoond worden, na harde thema's zoals immigratie, antiradicalisme, en gisteren het voorstel van een noodtoestand bij terreurdreiging.