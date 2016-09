Werken liggen al tien maanden stil door conflict

Door: redactie

Een groep handelaars van de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe, vlak bij de Brusselse ring, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer in gebreke. De werkzaamheden aan het drukke Woluwedal, waar de Leuvensesteenweg op aansluit, liggen al tien maanden stil. Er is een conflict tussen de aannemer en Wegen en Verkeer.



Al die tijd zien de handelaars nog nauwelijks klanten. De werken liggen stil omdat de aannemer een verkeerde fundering had gestoken. Herbeginnen, zegt Wegen en Verkeer, maar dat blijft maar duren. De handelaars in de buurt hebben Wegen en Verkeer nu in gebreke gesteld.