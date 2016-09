De Backer over Puurs: "Privacycommissie versterken om harder op te treden"

redactie

11/09/16 - 12u08 Bron: Belga

Privacy Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) wil de privacycommissie versterken. De commissie moet sancties en boetes kunnen opleggen en dient ook proactief te kunnen optreden. Dat zei hij zondag in De Zevende Dag (Eén) in een reactie op het schandaal in een woonzorgcentrum in Puurs, waar zes verpleegkundigen ontslagen werden omdat ze onterende foto's van dementerende bejaarden hadden genomen en in een besloten Facebookgroep gedeeld hadden.