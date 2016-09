Trouw eindigt met dramatisch ongeval: ouders en zus van bruidspaar crashen zwaar

Door: redactie

11/09/16

video Een huwelijksfeest is vanochtend dramatisch geëindigd voor een gezin uit Baasrode. De ouders en zus van het bruidspaar crashten om 4.45 uur op de N47 in Zele onder een geparkeerde oplegger. De vader werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De moeder van het bruidspaar reed met de auto, de vader zat ernaast en de zus zat achteraan.

De klap was bijzonder hard. De personenwagen boorde zich ruim anderhalve meter onder de truck. De zus liep slechts lichte verwondingen op, de moeder was er iets erger aan toe. Maar om de vader uit het wrak te kunnen bevrijden, had de brandweer van Zele bijna een uur nodig. De man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas.



Het gezin was op terugweg van een trouwfeest in Destelbergen. Het bruidspaar zelf had het trouwfeest al eerder verlaten om op huwelijksreis te vertrekken. De bruidsjurk lag in de verongelukte auto.