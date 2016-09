Bracke: "Waarom zouden politici geen kritiek mogen hebben op journalisten?"

Door: redactie

11/09/16 - 08u04 Bron: De Zondag

Siegfried Bracke: "Zelfs als de media tegen N-VA zijn, zou dat geen probleem mogen zijn." © belga.

In gesprek met De Zondag reageert Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) op de brief van Kristof Calvo (Groen) en zijn fractie om voorzichtiger te zijn op het publieke forum, zeker tegenover de media. "Nonsens", is het antwoord van Bracke daarop.

"Een Kamervoorzitter is een verkozen politicus, en die mag het vrije woord beoefenen. Waarom zou de eerste macht, wij dus, geen kritiek mogen hebben op de vierde macht?" vraagt de N-VA-politicus zich af. "Journalisten zijn toch geen watjes? Meneer Calvo is blijkbaar een geweldig verdediger van het beperken van de vrije mening, wel, ik niet."



Op de vraag of de media tegen N-VA zijn, antwoordt Bracke: "Zelfs als het antwoord ja zou zijn, zou dat geen probleem mogen zijn. Ik had als journalist ook een uitgesproken mening, en, ik zal het maar zelf zeggen, die was niet altijd N-VA-gezind. Maar ik heb mijn job wel altijd serieus genomen. Nu zie ik af en toe journalisten die supporteren in plaats van vragen stellen. Allé, dinsdagavond zie ik een debat tussen een politicus en een journalist. De moderator spreekt de journalist aan met de voornaam en de politicus met de familienaam (doelt op Bart Schols van De Afspraak, red). Dat is een gebrek aan professionalisme." Bracke kan de brief van de groene fractie onder leiding van Kristof Calvo (foto) niet smaken. © belga.