De Wever over noodtoestand: "Tijd voor sancties met gerechtelijke controle nadien"

redactie

11/09/16 - 12u28 Bron: De zevende dag

Noodtoestand Afgelopen zomer lanceerde N-VA een aantal voorstellen die de overheid nog meer slagkracht moeten geven in de strijd tegen terreur. In 'De zevende dag' geeft voorzitter Bart De Wever meer uitleg - vanuit Plopsaland waar N-VA een familiedag heeft - wat die maatregelen moeten inhouden. "Administratieve huiszoekingen en sancties met gerechtelijke controle nadien."

De nota "Niveau V" van de N-VA beslaat verschillende aspecten, maar het is vooral het oppakken van mensen zonder gerechtelijke controle waarover fel gediscussieerd wordt.



Coalitiepartner Open VLD blijft zich hiertegen verzetten. "Als het gaat over de rechten en vrijheden van onze burgers, zijn we compromisloos", heeft federaal volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter (Open Vld) ook in 'De zevende dag' gewaarschuwd.



De Wever is niet onder de indruk. Hij gelooft dat hij zijn sceptische regeringspartners uiteindelijk toch over de streep zal kunnen trekken. "We zullen afwachten nadat men de teksten echt gelezen heeft."