Bestelwagen ramt boom en kantelt: inzittenden als bij wonder ongedeerd

11/09/16 - 09u19 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

Denderleeuw

Door een zwaar verkeersongeval op de Steenweg in Denderleeuw was kruispunt 'Paken' een lange tijd versperd. Rond 5.25 uur ging een bestelwagen aan het slippen. De camionette ramde drie houten paaltjes en maaide een boom weg waardoor het voertuig kantelde.



Pas vijftig meter verder, net voor de rode lichten, kwam het bedrijfsvoertuig dwars tot stilstand. De twee inzittenden, een man en een vrouw, komen er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf.



De chauffeur gaf toe dat hij te snel reed en wat gedronken had. Pas rond 7.45 uur was de rijbaan terug open voor het verkeer.