Pegida stelt burgerwachten en supermarktboycot voor

Door: redactie

11/09/16 - 00u02 Bron: Belga

Archiefbeeld van een Pegidademonstratie in Antwerpen in het voorjaar. © belga.

Aan de vooravond van de vijftiende verjaardag van de '9/11'-aanslagen, heeft anti-islambeweging Pegida-Vlaanderen in Antwerpen onder meer gepleit voor burgerwachten. Ook werd opgeroepen om vanaf volgend jaar supermarktketens te boycotten die nog vlees zouden verkopen van dieren die zonder verdoving zijn geslacht.

Zo'n tachtig personen, onder wie Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter, kwamen zaterdag in Merksem samen luisteren naar toespraken van onder meer Pegida-lid Rob Verreycken, Pegida Nederland-voorzitter Edwin Utrecht en de Duitse Tatjana Festerling. Er werd ook een compilatievideo getoond met gruwel veroorzaakt door moslimextremisten.



Omdat de overheid de veiligheid niet meer zou kunnen garanderen, werd een burgerwacht voorgesteld. "Dat zou in de eerste plaats met ex-militairen en politiemensen op pensioen kunnen gebeuren, die door de staat op een verstandige manier worden ingezet. Ook bijvoorbeeld in Frankrijk wordt zo'n reservemacht opgestart", stelde Verreycken.



Een luid applaus stak op toen hij zich tevreden toonde over de vele kwade berichten die ondernemer Wouter Torfs ontving voor het toelaten van de hoofddoek bij zijn personeel.



Verreycken stelde nog voor om ook supermarkten te boycotten die vlees van niet-verdoofd geslachte dieren verkopen. "Ik stel voor dat we een ultimatum formuleren, dat supermarkten tot 1 januari de tijd hebben om het vlees te weren. Als ze dat niet doen, komen we er niet meer over de vloer".



Volgende zaterdag manifesteert de organisatie in Gent.