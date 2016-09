"Ik stop ermee": Twitteraccount Gwendolyn Rutten gehackt

Door: redactie

10/09/16 - 23u18

© Twitter.

Nadat eerder deze week de Twitteraccounts van CD&V'ers Joke Schauvliege, Peter Van Rompuy en Raf Terwingen gehackt werden, is het nu de beurt aan Gwendolyn Rutten. "Ik stop ermee", zo staat op haar Twitter te lezen. "Die bedriegers van de @openvld zullen er niet goed van zijn. Met zo een partij kan je toch niet werken zeg..."

Gwendolyn Rutten on Twitter Ik stop ermee! Die bedriegers van de @openvld zullen er niet goed van zijn. Met zo een partij kan je toch niet werken zeg... T is gebeurd. Mijn twitter account is... - Gwendolyn Rutten | Facebook T is gebeurd. Mijn twitter account is zonet gehackt. We doen ons best om dit gauw in orde te krijgen. Gelukkig is er nog facebook

Gwendolyn Rutten bevestigde telefonisch dat haar account wel degelijk gehackt is, en plaatste ook een bericht op Facebook. "T is gebeurd. Mijn twitter account is zonet gehackt. We doen ons best om dit gauw in orde te krijgen. Gelukkig is er nog facebook".



Ook op de Twitteraccount van Open Vld wordt er melding van het incident gemaakt. "Gehackt. Het was een kwestie van tijd maar ook account @RuttenGwendolyn overgenomen. We lossen het op! #gehackt", zo staat het.