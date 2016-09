Huis onbewoonbaar na gasontploffing, twee tieners gewond

Door: Lieven Samyn

video Bij een gasontploffing in een woning in de Tomberg in Beveren-Leie bij Waregem zijn vanavond rond half negen twee tieners gewond geraakt. Ze waren samen met hun vader en nog een broer in de woning aanwezig toen gas, dat zich in de kelder opgehoopt had, ontplofte.