Voortvluchtige pedofiel na jaar opgepakt: man werkte nog wekelijks met kinderen

Door: Dirk Van Gorp

10/09/16 - 20u13 Bron: Eigen berichtgeving, belga

De computer van de man puilde uit van erotisch getinte chatgesprekken met de minderjarigen. © kos.

Turnhout De politie van Turnhout heeft vanmiddag de 27-jarige Joachim P. opgepakt in jeugdhuis De Wollewei. De man was al meer dan een jaar voortvluchtig. Ondanks een veroordeling voor zedenfeiten werkte hij tot vandaag nog wekelijks met kinderen. Ouders en jongeren werden geïnformeerd en desgewenst opgevangen. Er zijn momenteel geen vermoedens van nieuwe feiten, klinkt het bij de stad.

In juni 2015 werd Joachim P. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor online zedenfeiten van 2011. Bijna 40 tienerjongens hadden de man via het internet naaktfoto's en soms ook video's gestuurd, omdat hij zich in chatgesprekken voordeed als een tienermeisje. Ondanks zijn veroordeling bleef de man voor het gerecht althans spoorloos. Hij had geen vast adres en bleek dus onvindbaar.



Burger ontmaskerde de man

Tot deze week een verontrustte burger de man ontmaskerde. De politie ontving een bericht dat de voortvluchtige persoon als coördinator van het Theaterlab werkte. Dat is een theatercollectief voor jonge theatermakers, spelers en lesgevers. Voornamelijk jongeren tussen 12 en 20 jaar zijn betrokken bij het theater. Joachim P. runde het Theaterlab blijkbaar sinds 2009 vanuit een lokaal op de jeugddienst van de stad Turnhout.



Nadat de feiten in 2011 aan het licht kwamen, kon hij ongestoord doorgaan met zijn Theaterlab. Zelfs na zijn veroordeling vorig jaar, stelde niemand zich vragen. "De man was ook niet in dienst van de stad, maar hij huurde enkel een lokaal. De stad, noch de lokale politie, hebben nooit van de tuchtcommissie te horen gekregen dat hij actief moest opgespoord worden", klinkt het bij de lokale politie.



"Stad wist niets van veroordeling"

"De stad wist niet van zijn veroordeling af. Een werkgever wordt daarover normaal gezien ingelicht, maar hier gaat het om een vrijwilligerscontract", klinkt het. "Doordat hij ambtelijk geschrapt was en geen geldig adres had, kon hij ook niet opgespoord worden." In de komende dagen wil het bestuur bekijken of de procedure wordt aangepast, bijvoorbeeld met een achtergrondcheck. Een attest van goed, zedelijk gedrag zou mogelijk evenmin hebben geholpen, omdat hij al van vóór zijn veroordeling meehielp.



De stad benadrukt dat er voorlopig geen weet is van eventuele nieuwe feiten. "We zijn hier wel van geschrokken. We vangen de betrokken ouders en kinderen op met de stedelijke jeugddienst en de sociale dienst van de politie."