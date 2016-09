Door: redactie

10/09/16 - 17u39 Bron: Belga

De oude steengroeve van Barges, die nu gebruikt wordt door duikclubs. © spaque.be.

In de steengroeve van Barges (Doornik) is vanmiddag een duiker om het leven gekomen. Dat melden de hulpdiensten.

De feiten gebeurden omstreeks 16.15 uur plaats in de oude steengroeve van Barges, die nu gebruikt wordt door duikclubs. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, hadden andere duikers al geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Ook de hulpdiensten deden nog een poging, maar tevergeefs.



Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.