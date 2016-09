Emotionele wake voor overleden Jordy (19): "Beste vriend, uit het oog, maar niet uit het hart"

Bewerkt door: Redactie

Zo'n tweehonderd sympathisanten hebben vanmiddag in het stadspark van Ninove een wake gehouden als eerbetoon aan de overleden Jordy Brouillard (19). De jongen stierf eind augustus aan ontbering in een tentje op het Gents recreatiedomein De Blaarmeersen.

"Hart van goud" Ik weet heel goed dat je vaak een knuffel nodig had, maar dat niet altijd toonde Shauni De Greve (19) Tijdens de serene dienst werden er enkele teksten voorgedragen, waaronder die van klasgenoot en familielid Shauni De Greve (19) uit Aalst. "Je was een jongen met een hart van goud. Op school beleefde ik met jou de mooiste momenten. Ik weet heel goed dat je vaak een knuffel nodig had, maar dat niet altijd toonde. Beste vriend, uit het oog maar niet uit het hart", klonk het.



Tussen de voordrachten weerklonk er muziek van Marco Borsato, The Manhattans, Disturbed, Clouseau en Jeff Buckley. Twee vriendinnen zongen ook a-capella.

Jeugdinstelling © Mozkito. Jordy B. overleed eind augustus in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. Al gauw bleek dat de jongeman een groot deel van zijn jeugd in een instelling had doorgebracht en volgens betrokkenen was hij niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Zijn dood leidde tot een maatschappelijk debat over (mogelijke) knelpunten bij de overgang van jeugdhulpverlening naar volwassenenhulpverlening.

Ik denk dat dit het begin moet zijn van een grondig debat Burgemeester Tania De Jonge "De problematiek heeft de aandacht gekregen die het verdient", zei burgemeester De Jonge van Ninove na afloop van de wake. "Ik denk dat dit het begin moet zijn van een grondig debat waarbij jongeren die na hun 18de hun mooie vrijheid tegemoet gaan, op één of andere manier een drempelverlagende hulp moeten krijgen." Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) lanceerde ondertussen een oproep om de commissie Welzijn vervroegd samen te roepen en kreeg daarbij de steun van coalitiepartners.