Dronken met Range Rover op metrosporen? Dat is dan 22.000 euro

10/09/16 - 17u54 Bron: Belga

Een chauffeur reed zich op 22 februari vast met zijn zwarte Range Rover op de sporen van de metro. © Twitter/Bastien Nguyen.

De factuur voor de Range Rover die zich begin dit jaar vastreed in het premetrostation Brussel Zuid, loopt op tot 22.000 euro. Dat schrijft La Dernière Heure op zijn website en wordt bevestigd bij de MIVB. De vervoersmaatschappij richt zich in eerste instantie tot de verzekeraar van de bestuurder. Maar het is niet ondenkbaar dat die de 22.000 euro bij de man zelf terugvordert: hij was immers dronken op het moment van de feiten, zei het parket eerder al.