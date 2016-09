Ongeval met paardentrailer op E40: dier na uur uit gekantelde oplegger gered

Bewerkt door: Redactie

10/09/16 - 15u31 Bron: Eigen berichtgeving, belga

video Op de E40 ter hoogte van Aalter is er veel verkeershinder als gevolg van een gekantelde paardentrailer. Eén paard werd vrij snel uit de aanhangwagen gehaald. Het redden van een tweede paard verliep erg moeizaam, waardoor er veel verkeershinder ontstond. De weg is intussen weer vrijgemaakt, maar er staat nog een lange file.

© Foto Sarah Vandoorne.

Het ongeval gebeurde vanmiddag op de E40 richting Gent. De jeep waarmee de eigenares van de paarden reed, bleef overeind, maar de aanhangwagen kantelde en versperde zo de rechterrijstrook en de pechstrook.



De wegpolitie en brandweer beslisten de middenrijstrook dicht te doen, zodat het eerste paard, dat al vrij snel kon bevrijd worden, niet angstig zou worden van het verkeer. Hierdoor liepen de files al snel op. Op een bepaald moment was het twee uur aanschuiven op de E40 richting binnenland.



Het tweede dier, dat meer dan een uur vastzat in het gekantelde voertuig, werd verdoofd zodat het niet in paniek zou geraken. Het paard sprong vrijwel meteen recht nadat het gered werd door de brandweer en bleek er goed aan toe te zijn.



De twee dieren bleven schijnbaar ongedeerd. Een van de paarden was aan het bloeden, maar een dierenarts, die toevallig getuige was van het ongeval, kon de wonde alvast verzorgen.



De weg is sinds 15.30 uur weer vrijgemaakt, maar volgens het Vlaams Verkeerscentrum blijft omrijden - via Kortrijk - nuttig.