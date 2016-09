Vier vaste flitspalen vervangen superflitspaal op E17

Door: Lieven Samyn

10/09/16 - 14u27 Bron: Eigen berichtgeving

© Foto Henk Deleu.

Op de E17 in Kortrijk, in de richting van de Franse grens, worden nog voor het eind van de maand over een afstand van amper zes kilometer vier vaste flitspalen geplaatst. Dat gebeurt in Kortrijk-Oost, aan de verkeerswisselaar van het Ei, ter hoogte van het tankstation in Marke en tenslotte ook in Aalbeke. De palen zullen een mobiele superflitspaal vervangen die anderhalve maand geleden werd opgesteld ter hoogte van Kortrijk-Oost.