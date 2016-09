Familie geschokt na foto's dementerenden op Facebook

Door: redactie

10/09/16 - 13u27 Bron: vtmnieuws.be

video De bewoners en personeelsleden van het rusthuis Sint-Pieter in Puurs zijn aangeslagen door wat er gebeurd is. Zes verplegers zijn er ontslagen omdat ze gênante foto's en filmpjes namen van dementerende bejaarden. De familieleden van de bewoners kunnen maar niet begrijpen hoe het zo uit de hand kon lopen.

Louis Verelst is er het hart van in. Vorige week kwam hij te weten dat er ook van zijn vrouw gênante foto's zijn genomen in het rusthuis. De klap kwam erg hard aan. "Ik heb ervan wakker gelegen", vertelt hij aan VTM NIEUWS, "Je kent dat personeel allemaal... Zoiets denk je niet, hé. Dat kan niet."



Ook de moeder van Yvette Vromman woont in het rusthuis. Ze heeft het moeilijk met wat er is gebeurd. "Ik zou geen vertrouwen meer in die mensen hebben", vertelt ze. De andere personeelsleden van het rusthuis zijn zelf ook geschrokken door wat er is gebeurd, maar zij willen liever niet reageren voor de camera. Ze vinden het jammer dat de goede reputatie van het rusthuis nu wordt besmeurd.