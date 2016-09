Lange file richting kust door twee kettingbotsingen op E40

Door: Sarah Vandoorne

10/09/16 - 11u40 Bron: Eigen berichtgeving

© thinkstock.

Op de E40 richting de kust zijn ter hoogte van Drongen vier voertuigen betrokken geraakt bij een kleine kettingbotsing. De wagens worden op dit moment getakeld. Er staat een enorme file, die al in Zwijnaarde begint. Even later gebeurde ook in Erpe-Mere een ongeval met vijf wagens. Het is minstens een uur aanschuiven naar de kust.