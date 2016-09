Grootste rusthuisuitbater van België kijkt naar buitenland voor invullen vacatures

Door: redactie

10/09/16 - 04u21 Bron: Belga

© thinkstock.

Armonea, de grootste rusthuisbater van het land, heeft honderden vacatures lopen maar krijgt die steeds moeilijker ingevuld. Het bedrijf kijkt daarom meer en meer naar het buitenland om te recruteren.

Armonea baat meer dan 80 woonzorgcentra, serviceflats en -residenties in België uit. Het doet dat vandaag met 6.200 werknemers, waarvan de meerderheid zorg- en verplegend personeel. De ambities zijn groot. Er lopen verschillende projecten en tegen 2018 wil Armonea groeien tot 8.300 werknemers.



Dat betekent heel wat extra vacatures, vooral voor verplegend personeel. "In augustus hadden we in totaal 274 vacatures lopen, in juli 288", zegt personeelsdirecteur Christine Chaltin. Die vacatures krijgt het bedrijf normaal goed ingevuld, behalve voor verpleegkundigen in sommige regio's. Chaltin: "Vooral in de regio van Brussel en aan de kust is het moeilijk om vacatures snel ingevuld te krijgen".



De rusthuisuitbater ziet zich daarom genoodzaakt om in het buitenland personeel aan te trekken, vooral uit Roemenië, Spanje en Portugal. Zo werft Armonea volgend jaar 40 verpleegkundigen uit Roemenië en 25 uit Spanje aan.