Intergalactic Lovers en Trixie Whitley herdenken Eerste Wereldoorlog

10/09/16 - 03u59

Intergalactic Lovers en Trixie Whitley hebben gisteravond de Eerste Wereldoorlog herdacht met een exclusief concert op de openingsdag van het festival Ten Vrede in Diskmuide. Die openingsdag werd dit jaar ingepalmd door GoneWest, het cultureel herdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen.

GoneWest staat dit jaar volledig in het teken van vrouwen. Daarom kregen Intergalactic Lovers en Trixie Whitley de vraag om de openingsdag van Ten Vrede voor hun rekening te nemen. Beide bands brachten ook nieuw werk mee, speciaal voor herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Zo speelde Intergalactic Lovers "In the Army now" van Status Quo en "Enola Gay" van OMD. Genoeg om het aanvankelijk zittend publiek los te weken van hun stoel.



Trixie Whitley bracht zelfs volledig nieuwe composities mee, waarmee ze de experimentele toer opging. Ze las ook teksten voor van verpleegsters die dienden in WOI en verwees met een kwinkslag ook naar "In Flanders Fields" van John McCrae. Ze nam het publiek helemaal mee door zich in het slot van de set tussen de muziekliefhebbers te mengen.



Alle 1.000 tickets waren nog voor aanvang de deur uit.



Ook de komende dagen passeren enkel vrouwen de revue op Ten Vrede, met onder meer Lady Linn op zaterdag en Axelle Red op zondag. Zondag komen ook enkele sprekers rond het thema vrouwen en oorlog spreken.