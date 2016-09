Snelheidsduivel Jordan Lukaku: 3 keer bewijzen dat hij zelf niet reed of de cel in

Door: redactie

Na de dood van boezemvriend Junior Malanda had hij zijn leven naar eigen zeggen gebeterd. Toch moet Rode Duivel Jordan Lukaku (22) binnenkort weer voor de politierechter verschijnen. Drie keer zelfs: in Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas. Telkens wegens te snel rijden, waarvan één keer zonder rijbewijs.

"Ik weet van niks", reageert de voetballer, die nu bij Lazio Roma speelt. "Hoe dan ook zat ik zelf niet achter het stuur. Sinds mijn rijverbod doé ik dat niet meer." De overtredingen zouden zijn begaan door iemand uit zijn entourage. Als Jordan Lukaku een nieuw rijverbod of zelfs een celstraf - na tal van eerdere veroordelingen - wil vermijden, zal hij elk van de drie rechters daarvan moeten overtuigen.



