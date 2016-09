Ziekenhuis ziet niet dat vrouw 13 gebroken ribben heeft

Door: redactie

Een vrouw van 62 jaar uit Aalst heeft na een val van een twee meter hoge ladder drie keer een verkeerde diagnose gekregen.

"Op 30 juli zeiden ze mij dat ik enkel een zware kneuzing had opgelopen. Twaalf dagen later ging ik op eigen initiatief toch nog eens terug om me opnieuw te laten onderzoeken. Wat bleek: vier ribben en mijn schouderblad waren gebroken", zegt Anne-Marie De Ridder. "Ik diende een klacht in bij de ombudsman van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, maar daarbij stopte het niet. Twee weken later bleek bij een controle dat ook een vijfde rib gebroken was. Gisteren ging ik opnieuw op controle, en zagen ze dat er achteraan acht ribben gebroken zijn." Het ziekenhuis betreurt wat er is gebeurd en wil een overleg met de patiënt. "Maar door zwellingen of huidplooien is het niet altijd duidelijk te zien of er een breuk is." (RLA)