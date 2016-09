"Zo veel claims dat ik karretje nodig heb"

JOOST FREYS

10/09/16 - 05u15

Tja, dat krijg je als de nationale luchthaven in je kanton ligt. Dan verzuip je in de luchtvaartclaims. Liefst 1.743 Belgen eisten afgelopen zomer een schadevergoeding voor een vertraging of annulering, en heel wat van die dossiers zullen bij vrederechter Eric Dierickx terechtkomen. "85% van de zaken moet ik afwijzen en toch blijven ze binnenlopen."

Sinds 2013 kan elke passagier een schadevergoeding eisen als het serieus fout loopt met zijn vlucht. De bedragen liggen vast in de wet en kunnen oplopen tot 600 euro. Hoe groter de afstand, hoe groter de compensatie.



Steeds meer reizigers ontdekken die regeling en eisen - voornamelijk via het bedrijf Claim It - een schadevergoeding. Een kleine 40% van alle aanvragen die dat bedrijf ter harte neemt, wordt onmiddellijk betaald door de vliegmaatschappij. Alle andere geschillen gaan naar de rechtbank.



Voor het merendeel van de klachten is het kleine vredegerecht van Zaventem - amper vier man sterk - bevoegd. "Ze komen bovenop de andere dossiers. Ik moet regelmatig naar buiten om een luchtje te scheppen, want op den duur zie je troebel van die hoeveelheid werk", vertelt rechter Eric Dierickx.



