"Mijn partij is niét in crisis"

Na een politieke thriller met verwijten over "liegen, bedriegen, belazeren en bedonderen" is sp.a de sjerp in Hasselt kwijt en een perceptieprobleem rijker. Dat er rond rode bestuurders een geurtje van gesjoemel hangt, dat de 'kameraden' vechtend over straat rollen en dat het erop aankomt om postjes te houden. Toch zegt voorzitter John Crombez: "De sp.a is niét in crisis."

Een burgemeester die wordt beticht van belangenvermenging en uiteindelijk opstapt, een andere die een factuur van 28.000 euro afdoet als "'t Is wat het is" en dan nog een Turkse schepen die opstapt omdat ze zich niet vindt in het 'flinkse' discours van haar partijvoorzitter. Weinigen in de Wetstraat benijden op dit moment John Crombez. Maar de kopman van de Vlaamse socialisten is de dag na de verloren Hasseltse sjerp geen politieke kater aan te zien. "Ik kán ook niet met een kater opstaan: ik heb een poes, Rosie", grapt Crombez.





U bent wel bijzonder goedgeluimd voor een sp.a-voorzitter die de burgemeesterssjerp van het rode bastion Hasselt uit handen moet geven. "Dat is lastig en pijnlijk, zéker voor de mensen in kwestie. Maar ik ben voorzitter van een hele partij, ook als er lokaal iets gebeurt waar je weinig impact op hebt. We zijn nu al meer dan een jaar bezig met redelijk wat veranderingen in de partij. En dat zal ook wel één van de redenen zijn waarom er één en ander gebeurt. Ik ben dan ook positief omdat ik nieuwe mensen zie, die het goed doen. Ook in de steden."