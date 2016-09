Door: redactie

Het Atheneum in Liedekerke is volgens de organisatie 'Stop pesten op school' de meest pestvrije school van Vlaanderen. Dat is opmerkelijk, want vier jaar geleden sprong een leerling van deze school van een brug over de E40 omdat hij gepest werd. De jongen overleefde zijn sprong niet.