Vermiste landbouwer (89) levend en wel gevonden

9/09/16 - 22u52 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

In Wetteren werd vanavond omstreeks 22 uur een helikopter met infrarood- en warmtecamera ingezet voor een speurtocht naar een 89-jarige landbouwer. De man was in de vroege avond nog eventjes naar zijn velden in Massemen en keerde niet terug, waarop alarm werd geslagen.



De man was omstreeks 18u30 gaan fietsen en was de weg kwijtgeraakt. Hij heeft zich spontaan aangeboden bij de verkeerspost Wetteren. Hij was wel verward maar voor de rest verkeerde hij in goede gezondheid.