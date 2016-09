Man die twee fuifgangers doodde eist 100.000 euro van makers 'Kroongetuigen'

Door: redactie

9/09/16 - 22u03 Bron: Belga

Jurgen Goris op zijn assisenproces in 2005. © Dirk Laenen.

VTM-programma Jurgen Goris, die in 2005 tot 30 jaar cel veroordeeld werd voor doodslag op Thierry De Rydt (20) en Tim Tobback (23), heeft een proces aangespannen tegen de makers van de documentairereeks 'Kroongetuigen', televisiezender VTM en de Belgische staat.

Goris vindt het niet kunnen dat 'Kroongetuigen' een uitzending aan hem wijdde, zonder hem te raadplegen of aan het woord te laten, en dat er in die uitzending foto's uit het strafdossier werden getoond.



De man eist een schadevergoeding van 100.000 euro, zo vernam het persagentschap Belga van zijn advocaten, Anthony Malego en Stijn Roels.



Banale ruzie over pint

De toen 19-jarige Goris schoot op 4 augustus 2002 Thierry De Rydt en Tim Tobback neer op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, na een banale ruzie over een pintje bier. De man bleek er extreemrechtse ideeën en sympathieën op na te houden. In februari 2005 werd hij door het Antwerpse assisenhof veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar. In januari 2016 wijdde de documentairereeks 'Kroongetuigen' een uitzending aan de feiten en het proces.



"Dat gebeurde zonder dat mijn cliënt daar op voorhand werd van verwittigd of dat zijn mening werd gevraagd", zegt meester Anthony Malego. "Jurgen Goris zit intussen al veertien jaar in de cel, waar hij in alle anonimiteit zijn best doet om een nieuwe kans te verdienen. Nu wordt alles weer opgerakeld, ook en vooral het feit dat mijn cliënt toen extreemrechtse ideeën had. Hij is 14 jaar ouder en wijzer en heeft die ideeën afgezworen."



Bovendien werden in de uitzending foto's gebruikt uit het strafdossier. Daarom eisen de advocaten voor de (Nederlandstalige) Brusselse rechtbank van eerste aanleg een schadevergoeding van 100.000 euro voor hun cliënt. De zaak wordt pas in januari 2018 gepleit.