VB klimt fors, PVDA derde grootste partij in Wallonië

9/09/16 - 19u19 Bron: Belga

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. © belga.

Peiling Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de PVDA de derde grootste partij worden in Wallonië. Dat blijkt uit een peiling uitgevoerd in opdracht van de RTBF en La Libre. In Vlaanderen blijft N-VA de grootste partij, maar daalt flink. Het Vlaams Belang zit wel opnieuw in de lift.

Peter Mertens en het Franstalige kamerlid Raoul Hedebouw van PVDA-PTB. In Vlaanderen zit de PVDA boven de kiesgrens. © belga.

De peiling werd uitgevoerd tussen 2 september, de dag waarop de sluiting van Caterpillar Gosselies werd aangekondigd, en 6 september.



De uiterst linkse PVDA-PTB maakt in de peiling een sprong naar 14,6 procent. Daarmee wordt het de derde partij in Wallonië. De PS blijft met 25,6 procent de grootste partij, maar dat is een heel eind onder de 32 procent van de verkiezingen in 2014. De liberale MR is met 23,5 procent (ook een daling) de tweede grootste partij.



Het cdH, coalitiepartner van de PS in Wallonië, blijft hangen op 10,5 procent, en het groene Ecolo zakt naar de vijfde plaats met 9,2 procent. De PP van Mischaël Modrikamen blijft boven de 5 procent, maar Défi (het vroegere FDF) blijft steken op 3,9 procent.



In Brussel blijft de MR met 20,1 procent een neuslengte groter dan de PS met 19,8 procent. In tegenstelling tot in Wallonië kent Ecolo in Brussel een remonte en komt uit op de derde stek met 12,9 procent, voor Défi met 11,3 procent. De PTB komt in Brussel uit op de vijfde plaats met 7,5 procent. Het cdH krijgt een ferme tik en zakt naar 6,5 procent. Bij de Vlaamse partijen is N-VA de grootste met 4,2 procent.



In Vlaanderen blijft N-VA de grootste met 25,2 procent. De Vlaams-nationalisten blijven daarmee wel ruim onder hun verkiezingsresultaat van 32,4 procent. CD&V komt uit op plaats twee met 15,6 procent, gevolgd door sp.a met 14,9 procent en Open Vld met 14 procent. Vlaams Belang maakt een sprong naar 13,1 procent en Groen komt uit op 10 procent. De PVDA zou net boven de kiesdrempel van 5 procent komen.