Helft meer fietsers in Brussel in één jaar tijd

9/09/16

Tussen mei 2015 en mei 2016 is het aantal fietsers in het Brussels gewest met 50 procent toegenomen. Zo blijkt uit de eerste resultaten van de fietstellingen die het hoofdstedelijk gewest uitvoerde. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet hoopt dat de trend zich verder zet tot aan het einde van het jaar. Hij wijst erop dat tegen 2020 80 kilometer afgescheiden fietspaden worden aangelegd.

Aan Merode werden 934 fietsers per uur geteld, dat is 44 procent meer dan vorig jaar. Aan Louizalaan werden 471 fietsers per uur geteld, 70 procent meer. Op de kruising van de De Frélaan en de Waterloosesteenweg reden 159 fietsers (26 procent), terwijl er op de Van Praetbrug 261 fietsers reden tijdens de piekuren (14,5 procent).



Verschillende factoren zoals de aanslagen, de renovatiewerken aan een aantal tunnels en het goede weer kunnen deze grote stijging volgens Smet verklaren. Het resultaat is dat de fiets een waardig alternatief voor de mobiliteit in Brussel is geworden.



"Ik ben heel blij met deze cijfers," zegt minister Smet. "Ik hoop dat deze trend zich verder zet tot aan het einde van het jaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zien we duidelijk meer fietsers in het straatbeeld. Deze modalshift toont dat we verder moeten blijven werken aan de fietsinfrastructuur in het gewest. Tegen 2020 zullen we 80 kilometer afgescheiden fietspaden aanleggen. Aan Beurs en De Brouckère komen ondergrondse fietsparkings in het kader van de renovatie van de metrostations. De fiets is de toekomst in Brussel. Daar blijven we aan werken en we zien dat de Brusselaars deze trend volgen. We moeten nog afwachten of deze stijging zich in de toekomst zal blijven verderzetten, maar deze cijfers zijn alvast heel bemoedigend."