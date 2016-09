Nieuwe flitsmarathon op 3 oktober

Door: redactie

9/09/16 - 18u19 Bron: VTM Nieuws

© belga.

Op maandag 3 oktober om 6 uur 's ochtends gaat de politie van start met een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang, tot dinsdagochtend 4 oktober zullen er een pak snelheidscontroles plaatsvinden op zowel de snelwegen als de secundiare wegen. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws.

Waar de snelheidscontroles precies gaan plaatsvinden, is voorlopig nog onduidelijk. De lokale politiekorpsen krijgen momenteel nog de vraag wie wil meedoen aan de flitsmarathon. Het uiteindelijke doel van de actie is een grotere veiligheid op onze wegen en een daling van het aantal verkeersslachtoffers, want jaarlijks vallen er 750 doden op onze wegen.