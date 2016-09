Stad Brussel koopt huizen in Alhambrawijk om prostitutie tegen te gaan

Door: redactie

9/09/16 - 17u43 Bron: Belga

© photo news.

De Stad Brussel gaat het prostitutieprobleem in de Alhambrawijk aanpakken door zelf vastgoed op te kopen. Op die manier kan het de bestemming ervan zelf beheren. De Stad richt zich specifiek op de inkrimping van het aantal bars en terrassen die verband houden met prostitutie.

De vastgoedtransacties passen binnen een breder beleidsplan waarmee de Stad Brussel de prostitutie-overlast in de Alhambrawijk wil tegengaan. Daarvoor kocht de Grondregie in overleg met wijkcomité Alhambra drie appartementsgebouwen in de Sint-Jan Neponucemusstraat aan. Die zijn in totaal goed voor tien woningen en in elk gebouw bevindt zich een handelszaak op de eerste verdieping.



"Deze aankoop biedt ons de mogelijkheid om redelijke huurprijzen aan te bieden en de verspreiding tegen te gaan van bars die verbonden zijn aan prostitutie", vertelt Brussels schepen van Huisvesting Mohamed Ouriaghli in een persbericht.



De controles op de bars en terrassen kunnen sinds juni ook weer aangescherpt worden. Toen werd een nieuw politiereglement goedgekeurd door het College van de Stad. Daarmee is de politie opnieuw in staat prostitutie te verbieden op straffe van sancties. Het vorige reglement werd gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State.



"Op basis van de politieverslagen wordt tot sluitingen overgegaan, ook van terrassen, veelal wegens verstoring van de openbare orde", aldus Brussels burgemeester Mayeur.



Ook het culturele aanbod in de Alhambrawijk wordt uitgebreid. Zo wordt er in de Nieuwbrug de associatieve kunstgalerij E² geopend.