Man die triatlete Sofie Goos aanviel blijft achter de tralies

9/09/16

Sofie Goos in het ziekenhuis na de steekpartij. © rv.

Samir T, de 26-jarige man die bijna vier maanden geleden triatlete Sofie Goos had neergestoken, blijft nog minstens een maand langer in voorhechtenis zitten. Dat besliste de raadkamer in Antwerpen.