Pedofiel Pieter Ceulen (61) wil niet sterven in cel

Door: redactie

9/09/16 - 15u07 Bron: ANP - Belga

Pieter Ceulen staat terecht voor het Antwerpse hof van beroep. © rv - belga.

Antwerpen De Nederlandse pedoseksueel Pieter Ceulen uit Antwerpen wil niet sterven in de gevangenis. Dat zei de 61-jarige zakenman vandaag tegen het Antwerpse hof van beroep.

Ceulen werd in januari bij verstek veroordeeld tot negentien jaar cel wegens kindermisbruik en het verspreiden van kinderporno. De Antwerpse beleggingsadviseur gaf zich in maart over aan de politie in Cambodja, en werd bij terugkomst in ons land in de cel gezet.



Het parket eiste ook in hoger beroep negentien jaar celstraf vanwege seksueel misbruik van zijn drie Cambodjaanse adoptiedochters en twee Filipijnse meisjes en het delen van filmpjes hiervan. De Nederlander betwist de feiten waarvoor hij is veroordeeld niet.



Zijn advocaat voerde aan dat de straf omlaag moet omdat Ceulen een afwijking zou hebben ontwikkeld vanwege een verstoorde relatie met zijn vader. Hij heeft inmiddels een medische behandeling gehad, maar of sprake is van chemische castratie wil de raadsman niet zeggen.



De rechtszaak gaat verder op 28 oktober.