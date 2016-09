Bizarre taferelen op E40: is dit de nieuwste flitspaal?

Jelle Houwen

9/09/16 - 15u05 Bron: Eigen berichtgeving

Wie vanmorgen met de wagen op de E40 reed tussen Oostduinkerke en Veurne in de richting van Frankrijk merkte iets vreemds op tussen de vangrails. Een vrachtwagen verloor er een deel van zijn lading waaronder een koelkast. Die raakte zwaar beschadigd door de klap op het asfalt.



Maar in plaats van de koelkast terug mee te nemen plaatste men die doodleuk tussen de vangrails in de middenberm. En dat leverde bizarre taferelen op. Passerende automobilisten vertraagden plots omdat ze dachten dat er een nieuw flitstoestel tussen de vangrails stond.



"Het gaat om een frigo die van de camion gevallen is, maar dan letterlijk", knipoogt de wegpolitie. "We werden op de hoogte gebracht en gingen het toestel ophalen." Wie de koelkast er deponeerde, is niet duidelijk.

