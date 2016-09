Van den Bossche past voor Gentse Optimacommissie

Door: redactie

Oud-sp.a-minister Luc Van den Bossche gaat niet in op de uitnodiging om gehoord te worden door de Gentse Optimacommissie. Hij geeft wel een schriftelijk overzicht van contacten met betrekking tot het Arteveldestadion.

In zijn brief herinnert Van den Bossche aan het feit dat de oproep om gehoord te worden niet verplichtend is. "Onverminderd het respect dat ik de instelling Gemeenteraad toedraag, zal ik niet ingaan om op vraag en me dus niet aanbieden op de zitting (...) van 22 september eerstkomend", schrijft de oud-socialistische minister. Van den Bossche geeft ook nog mee dat hij het politieke leven dertien jaar geleden beëindigde en er sindsdien "op geen enkele wijze" bij betrokken was. Evenzeer zegt Van de Bossche dertien jaar geleden afscheid genomen te hebben van het publieke leven. Inhoudelijk geeft het oud-zwaargewicht van de socialistische partij mee dat de enige vergaderingen die hij met Termont en Piqueur meemaakte, steeds in aanwezigheid van derden waren en altijd handelden over het voetbalstadion. "Op die vergaderingen hebben beiden (Termont en Piqueur, red.) perfect en dus keurig de rol gespeeld die de hunne was, respectievelijk van verantwoordelijke stadsbestuurder en van ondernemer", schrijft Van den Bossche. "Volledig binnen de deontologische grenzen." Van den Bossche speelde tussen 2006 en 2011 een belangrijke rol in de totstandkoming van de financieringsconstructie, eerst met Optima en later met Ghelamco. Hij was eerst onafhankelijk bestuurder, later voorzitter van de Raad van bestuur van de projectmaatschappij cvba Arteveldestadion. De oud-minister zegt verder dat hij geen vergaderingen bijwoonde met Termont en Piqueur rond Optima Bank of Optima Global Estate. Luc Van den Bossche was tussen 2001 en 2015 CEO binnen Optima Bank. Daarna en tot begin juni van dit jaar was hij voorzitter van de raad van bestuur van Optima Global Estate. Wat Optima Bank betreft zegt Van den Bossche tot slot dat Termont niet tussenbeide kwam in de procedure tot het kopen van Ethias Bank of het bekomen van ene bankvergunning.

Alleen Jeroen Piqueur en Jo Viane nog bestuurder Optima Group

Uit een bijlage van de vennootschap in het Belgisch Staatsblad blijkt nu dat, behalve Jeroen Piqueur en Jo Viane alle bestuurders van Optima Group - de holding boven de failliete Optima Bank - ontslag hebben genomen. Dat blijkt Geert Versnick, die eerder in de Optima-affaire al had aangekondigd ontslag te nemen omwille van "een perceptieprobleem", is via zijn BVBA Flemco niet langer bestuurder.



De Optima Bank, waarvan de Optima Group voor 98 procent aandeelhouder is, werd op 15 juni failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. De Optima Group had volgens de laatste jaarrekening in het verlengde boekjaar 2014-2015 een verlies geleden van 30,5 miljoen euro en zal waarschijnlijk geliquideerd worden. Piqueur heeft 42 procent van de aandelen van Optima Group in handen en de vastgoedpoot Optima Global Estate is eigenaar van 7 procent.



Geert Versnick kondigde in juni aan dat hij opstapte "uit alle mandaten waar zich mogelijk een perceptieprobleem kan voordoen". Het ging om bestuursmandaten bij Optima Group en vastgoedontwikkelaar Land Invest Group. In april had Versnick een gesprek gefaciliteerd tussen de provincie en toplui van de noodlijdende bank Optima, waarbij het voorstel werd gedaan voor een termijnbelegging van 10 miljoen euro. De bijlage van het Staatsblad vermeldt dat de BVBA Flemco, vast vertegenwoordigd door Versnick, als bestuurder stopte met ingang van 21 juni.



De Optima Group aanvaardde op de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 juli ook het ontslag van Jeroen Piqueur maar hij werd onmiddellijk opnieuw aangesteld. "Na vaststelling dat er slechts 2 bestuurders overblijven en het wettelijk minimum 3 bestuurders is enerzijds en Optima Group NV geen financiële holding meer is anderzijds, er met algemeenheid van stemmen besloten is tot de benoeming van de heer Jeroen Piqueur als bestuurder, met onmiddellijke ingang", meldt het Staatsblad.



Er bleven maar twee bestuurders over omdat behalve Versnick ook Jos Sluys (via BVBA SDMS), Frank Vincent (de vroegere CFO van Optima Global Estate) en Koen Petit ontslag hadden genomen. Alleen Jo Viaene, de voormalige directeur van Optima Group (2012-2014) en Optima Bank (2015 tot het faillissement), blijft nog aan de zijde van Piqueur.