Verdediging betwist dat zuurgooier slachtoffer wilde doden

Toen Jelle Frenken in februari 2015 Marina Tijssen overgoot met zwavelzuur, had hij niet de bedoeling haar te doden. Dat heeft de verdediging van de 41-jarige Nederlander vrijdag gepleit voor de Brusselse correctionele rechtbank. Daar staat de man terecht voor moordpoging, afpersing en poging tot afpersing. Gisteren had het Brusselse parket gevraagd dat de man zou veroordeeld worden tot 20 jaar cel en nadien nog 15 zou worden ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

De 41-jarige Frenken overgoot Marina Tijssen op 20 februari 2015 met zwavelzuur in de Delhaize in de Antwerpse Museumstraat. De 53-jarige vrouw werkte er als poetsvrouw en Frenken was toen al maanden de winkelketen aan het afpersen door te dreigen met een dergelijke aanval. De plannen voor die afpersing begon hij maanden voordien te smeden, nadat hij zijn job was kwijtgeraakt en in geldnood kwam.



Frenken was volgens zijn advocate, meester Nathalie Buisseret, volledig geobsedeerd door de afpersing van Delhaize. Zijn plan zou niet geweest zijn om Marina Tijssen te doden maar de zuuraanval was enkel een middel om de warenhuisketen onder druk te zetten. De man stuurde weliswaar foto's van slachtoffers van gelijkaardige zuuraanvallen naar Delhaize maar dat waren allemaal foto's van slachtoffers die een aanval overleefd hadden, klonk het.



Volgens het openbaar ministerie is het gevaar dat Frenken nieuwe misdrijven zou plegen, uitermate groot, maar ook dat wordt tegengesproken door de verdediging. "Als hij na het uitzitten van zijn celstraf de nodige psychologische begeleiding krijgt, zal hij niet meer in aanraking komen met het gerecht", pleitte meester Buisseret. "Die broodnodige begeleiding zal hij in de gevangenis niet kunnen krijgen."



De rechtbank velt haar vonnis op 14 oktober.