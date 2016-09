Snel goed nieuws in VW-schandaal?

Door: redactie

9/09/16 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video Op de inleidende zitting van het Volkswagenschandaal heeft de voorzitter van de rechtbank laten weten dat hij snel vooruitgang wil maken in de zaak. Dat is goed nieuws voor de 7.000 Belgische gedupeerden. Volkswagen zelf laat weten dat ze enkel de software willen vervangen en geen schadevergoedingen betalen.

De volgende zitting is al op tien oktober gepland, en dat is snel. De voorzitter heeft aangegeven gebruik te willen maken van een snelle procedure. Test-Aankoop heeft 7.000 dossiers gebundeld maar die zullen niet allemaal gezamenlijk kunnen behandeld worden.



Iedereen die op 1 september 2014 of later zijn wagen kocht, wordt geholpen. Kocht je je wagen daarvoor, dan wordt het moeilijker. De eis van Test-Aankoop blijft dezelfde: Volkswagen heeft de mensen misleid en moet daarvoor een schadevergoeding betalen.