9/09/16

"Je het zou niet kunnen geloven als ze op het papier zouden zetten. We lezen overal dat er afspraken zijn gemaakt om met deze coalitie verder te gaan na 2018. Hiermee steken ze een dikke middelvinger op naar de kiezer. Wat in 2012 ook is gebeurd, herhaalt zich nu. De kiezer koos toen duidelijk voor N-VA, maar wij werden toen opzij gezet door de traditionele partijen." Dat zegt de fractieleider voor N-VA in Hasselt, Steven Vandeput.