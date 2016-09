Eerste golf controles witte kassa's levert 130 administratieve boetes op

Door: redactie

9/09/16 - 11u50 Bron: Belga

© photo news.

In een eerste golf van controles door de sociale inspectie op witte kassa's in de horeca zijn er 1.730 dossiers in behandeling, van zaken die zowel in 2014 als 2015 de respectievelijke grenzen overschreden en zelfs niet geregistreerd waren. Daarvan zijn er ondertussen 271 volledig afgerond, waarvan er 130 resulteerden in een administratieve boete van 1.500 euro. Dat meldt de FOD Financiën.