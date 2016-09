Anderhalf uur file op E40 in Ternat door gekantelde truck vol lege bierflesjes

Tom Vierendeels / video Mozkito

9/09/16 - 12u08 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

video Op de E40 tussen Gent en Brussel is het vanmiddag aanschuiven vanaf Aalst nadat er in Ternat een vrachtwagen is gekanteld. Het voertuig verspert twee rijstroken en het verkeer moet er meer dan een uur aanschuiven. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.