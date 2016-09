Passagier vluchtmisdrijf Passendale blijft in de cel

Lieven Samyn

Binnenland Een 39-jarige Poolse man, die vorig weekend als passagier in de bestelwagen zat die in Passendale een fietser omver reed en vluchtmisdrijf pleegde, blijft in de cel. Dat besliste de Ieperse raadkamer zonet.