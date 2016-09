Bellot wil geen kilometerheffing voor auto's

Door: redactie

9/09/16 - 11u32

© photo news.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil geen kilometerheffing voor auto's. Dat zegt hij in een interview met De Morgen. Bellot kant zich daarmee tegen het Vlaamse standpunt, maar in principe kunnen de deelstaten het systeem invoeren zonder federaal fiat.

"Als je daarmee begint, dan wordt het onmogelijk om nog in landelijke gebieden te wonen", waarschuwt de minister. "Voor sommige mensen is het onmogelijk om het openbaar vervoer te nemen. Zij betalen nu al veel via de accijnzen op brandstof."