Beke: "Absoluut niet gedreigd met N-VA in zee te gaan"

9/09/16 - 10u12 Bron: Belga

© belga.

Hasselt CD&V heeft in de gesprekken over de burgemeesterswissel in Hasselt absoluut niet gedreigd om met N-VA in zee te gaan. Dat zei voorzitter Wouter Beke vanmorgen op Radio 1.

De CD&V-voorzitter ontkent dat er bredere afspraken met sp.a zijn gemaakt

Afhankelijk van de bron heeft CD&V coalitiepartner sp.a in Hasselt onder druk gezet door een mogelijk partnerschap met N-VA dan wel de uitgestoken hand van de Vlaams-nationalisten kordaat geweigerd. Volgens Beke is het dus dat laatste.



Federaal minister van Defensie en N-VA-fractieleider in Hasselt Steven Vandeput uitte al forse kritiek op de werkwijze van CD&V. "Dit is lachen met de Hasselaar en bovendien onze stad belachelijk maken. Democratie betekent duidelijk niets voor deze meerderheid. De Hasseltse kiezer wordt, twee jaar op voorhand, al buitenspel gezet. Schaamteloos en degoutant", aldus Vandeput.



"Ik weet niet wat de definitie van democratie is voor mijnheer Vandeput, maar voor mij is dat een meerderheid vinden en een bestuursakkoord opmaken", aldus Wouter Beke. De CD&V-voorzitter ontkent wel dat er bredere afspraken met sp.a zijn gemaakt. "Ik lees dat men zegt dat er over heel veel steden in Limburg zou zijn gesproken. Dat kan ik formeel ontkennen. We hebben het enkel over Hasselt gehad."