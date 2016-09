Vakbonden twijfelen aan algemene staking in oktober

Door: redactie

De vakbonden twijfelen aan de algemene staking die gepland is op vrijdag 7 oktober, de tweede verjaardag van regering-Michel. De ACLVB, de kleinste van de drie bonden, is niet van plan om het werk neer te leggen. ACV en ABVV beslissen later deze maand of de staking doorgaat, zo schrijft De Tijd vandaag.